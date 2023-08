Bonus trasporti | ecco da quando si può inviare la domanda

Ultima possibilità per ottenere il2023 . Dal 1° settembre sarà possibile inviare la richiesta per ottenere i fondi rimasti . Il 31 agosto è il termine a disposizione dei beneficiari che hanno ottenuto il contributo nel ...Torna il, l'incentivo da 60 euro pensato per sostenere famiglie, studenti, pensionati e lavoratori nell'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e ...leggi anchebenzina per i redditi bassi, l'annuncio del governo: cos'è e come funzionerà Il ... cosa non bolle in pentola Il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture e dei...

Bonus trasporti da 60 euro, via alle nuove richieste. Ecco chi può usufruirne La Stampa

Come richiedere il bonus trasporti Al fine di accedere al bonus trasporti è importante verificare l’attività della società di trasporti che riceverà il bonus, assicurandosi che aderisca all’iniziativa ...Il decreto legge numero 5 dello scorso 14 gennaio, ossia quello sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti (argomento quanto mai attuale) conteneva anche il bonus trasporti, come annunciato a suo ...