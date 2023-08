Bonus ai dipendenti con figli a carico | fino a 3mila euro senza imposte Ecco le indicazioni sulla nuova disciplina del welfare aziendale

(Di lunedì 28 agosto 2023) Pronte le istruzioni per i datori di lavoro che intendono erogare ai propriconsomme o rimborsi a titolo di benefit. La circolare n. 23/E di oggi fornisce i chiarimentidel, a seguito delle novità introdotte dal “Decreto lavoro” che ha innalzato per il 2023(al posto degli ordinari 258,23) il limite entro...

Nello stesso testo ha trovato posto anche il taglio del cuneo fiscale per iper il ... Mentre l'idea diper i docenti che lavorano in un luogo dove il costo della vita è più alto è ......riporta dati attuali e nuove stime su Pil e debito pubblico e annuncia un nuovo taglio del cuneo fiscale per lavoratorie novità per Superbonus 110% - 90% e altriedilizi. Cosa ...Centinaia die migliaia di rider che si ritrovano senza un lavoro da un giorno all'altro. E poi ci sono anche i fronti deiconsegne, dell'organizzazione del lavoro e delle inefficaci ...

Bonus per dipendenti con figli a carico, limite a 3.000 € Fiscomania.com

Pronte le istruzioni per i datori di lavoro che intendono erogare ai propri dipendenti con figli a carico somme o rimborsi a titolo di benefit. La circolare n.La misura è sul tavolo. Un bonus benzina destinato soltanto ai redditi bassi per attutire l’aumento del prezzo al distributore ormai arrivato stabilmente a ridosso dei due euro al ...