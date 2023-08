Bonato | «Mercato Cagliari difficile | ma siamo soddisfatti! L’attaccante…»

(Di lunedì 28 agosto 2023)prima di-Inter su DAZN ha parlato principalmente die del tanto atteso attaccante, così come dichiarato anche da Claudio Ranieri in conferenza stampa.– Nereoha parlato così deldel: «È stato un, è complicato fareda neo-promossi in Serie A, ma non volevamo stravolgere il gruppo della promozione cercando di integrarlo con elementi di categoria per alzare il livello qualitativo. Per completare ilservirà l’attaccante, abbiamo fatto tante analisi, Petagna è un nome che abbiamo seguito e vedremo negli ultimi giorni dise si concretizzerà o meno. Gli infortuni ci ...

Il Cagliari sta lavorando ininterrottamente per sbloccare la questione legata ad Andrea Petagna: l'entourage del calciatore, il Monza e la società sarda sono in contatto da settimane ma ancora non è ...A circa quattro giorni dalla chiusura ufficiale del mercato estivo, il Cagliari è ancora alla ricerca di un nuovo volto per l’attacco di Claudio Ranieri, orfano dell’infortunato Gianluca Lapadula. In ...