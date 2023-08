Bologna-Cagliari | Serie A | quando si gioca? Data | calendario | programma | orario | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 agosto 2023) Scenderanno in campo sabato 2 settembrein un match che sarà trasmesso sia da Sky che da DAZN. Il calcio di inizio è fissato alle ore 18.30 ed è valido per la terza giornata diA. Tutta laA TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Entrambe le formazioni sono reduci dall’incrocio con due big del campionato: gli emiliani hanno pareggiato 1-1 contro la Juventus, mentre i sardi giocheranno oggi, lunedì 28 agosto, contro l’Inter. Di seguito ile ildi, valida per la 3ª giornata diA, che si giocherà sabato 2 settembre alle ore 18.30. La partita sarà trasmessa da DAZN e Sky....