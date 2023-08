...turco Recep Tayyip Erdogan dovrebbe volare in Russia l'8per incontrare Vladimir Putin, prima di recarsi in India per partecipare al vertice del G20 a Nuova Delhi. Lo riferisce...... in assenza di un accordo con i lavoratori, il 7inizieranno gli scioperi agli impianti di liquefazione Gorgon e Wheatstone, in Australia. Chevron, riferisce, ha dichiarato che "......l'inflazione e probabilmente dovrà alzare nuovamente i tassi di interesse a. "Non abbiamo ancora le idee chiare per quanto riguarda l'inflazione", ha detto in un'intervista a, ...

Bloomberg, '8 settembre incontro Putin-Erdogan in Russia' - Ultima ... Agenzia ANSA

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan dovrebbe volare in Russia l'8 settembre per incontrare Vladimir Putin, prima di recarsi in India per partecipare al vertice del G20 a Nuova Delhi. Lo riferisce ..."Non abbiamo ancora le idee chiare per quanto riguarda l'inflazione", ha detto in un'intervista a Bloomberg, aggiungendo che osserverà ... che gli aumenti dei tassi potrebbero continuare oltre ...