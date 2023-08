Blackout a Saronno | il temporale incendia un’insegna e lascia tutti al buio

(Di lunedì 28 agosto 2023), il terzo fortedel weekend ha procurato undalle parti di via Marconi. E ha ancheto. È successo nella tarda serata di domenica.e incendio all’insegna Attorno alle 23 è scoppiato il terzoprevisto in questa lunga allerta meteo arancione. Ha causato l’incendio dell’insegna ...

... sono caduti alberi ovunque, causando strade interrotte,. Nel comasco come in tante altre ... L'Amministrazione Airoldi, vedecapofila negli stanziamenti di fondi extra per i danni del ...... messe solo pochi giorni fa dopo la pesante grandinata che si è abbattuta su. Transenne a terra, rami strappati e alberi per strada, ma si segnalano anchedovuti a guasti sulle linee ...... messe solo pochi giorni fa dopo la pesante grandinata che si è abbattuta su. Transenne a terra, rami strappati e alberi per strada, ma si segnalano anchedovuti a guasti sulle linee ...

Temporale e grandinata a Saronno, blackout a Garbagnate, danni al ... Il Notiziario

Temporale e grandinata a Saronno, blackout a Garbagnate Milanese. È il bilancio del maltempo che anche nella notte di oggi non ha dato tregua. Alla fine è arrivata la grandine. Poco dopo la mezzanotte ...Sono centinaia le abitazioni del centro di Paderno Dugnano al buio dalle 21:40 di venerdì sera. Un calo di tensione che è durato una manciata di minuti con decine di antifurto che hanno iniziato a ...