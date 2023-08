Binance USA firma una partnership con MoonPay

(Di lunedì 28 agosto 2023) La piattaforma di scambio di criptovalute ha annunciato il 22 agosto 2023 l’adozione di USDT come nuovo asset di base per tutte le transazioni. Si tratta di una buona notizia per gli investitori, pochi giorni dopo la rottura dei legami bancari conU.S.. La filiale statunitense dirilancia così la sua spinta verso

Stando ai dati sull'inflazione, durante l'anno Bitcoin potrebbe correggere al di sotto dei 20.000$ Gli analisti concludono che ... Un grafico allegato mostra come l'order book di BTC/USD su...... perché conforme alle direttive della Securities and Exchange Commission degli(SEC). E infatti,... Ripple (XRP) in dump del - 17% eCoin (BNB) che ha registrato un - 12% di prezzo negli ...La maggior parte dei minatori si concentra in mining pool come ViaBTC, AntPool, F2Pool, BTC.com, Foundry, Luxor epool contribuendo con la propria modesta quota di hashrate ed ottenendo ...

Binance potrebbe abbandonare USA ed Europa Trend-online.com

Si tratta di una buona notizia per gli investitori, pochi giorni dopo la rottura dei legami bancari con Binance U.S.. La filiale statunitense di Binance rilancia così la sua spinta verso il dollaro ...Sembra difficile da credere, ma sembra che i problemi del CEO "CZ" e di Binance rischino di spingere l'exchange crypto a lasciare USA ed Europa.