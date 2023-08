Bimba giù dal 5° piano | salvata da un passante Meloni | ' È stato un eroe'

(Di lunedì 28 agosto 2023) Mattia Aguzzi, impiegato di banca di 37 anni, ha salvato la vita di una bambina di 4 anni che stava per precipitare dal 5°di un palazzo a Torino. Grazie alla sua prontezza d'azione, la bambina ...

Mattia Aguzzi, impiegato di banca di 37 anni, ha salvato la vita di una bambina di 4 anni che stava per precipitare dal 5° piano di un palazzo a Torino. Grazie alla sua prontezza d'azione, la bambina ...L'ultima scena che ho visto era la piccola che cercava di tenersi con le braccia ma il peso l'ha trascinata", ...E l'ho guardata mentre cadeva. E quando l'ho presa ho attutito il colpo qui, sul petto, e poi ho chiuso le braccia. Che devo dire Ho fatto tutto così, in modo naturale. Non ho pensato a nulla e ...