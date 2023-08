Biljana | “My paradise” è il nuovo singolo

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 28 agosto 2023) Dal 1° settembre 2023 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “My” (LaPOP), ildi. “My” è un brano che descrive un viaggio nel tempo e nello spazio verso quel Paradiso che ciascuno può ritrovare dentro sé stesso. Un invito a osservarsi dentro e trovare in quel luogo le risposte alle proprie domande. Spiega l’artista a proposito del brano: «“My” è stata scritta come un promemoria a me stessa su come approcciare il mondo con occhi di gratitudine, di come perdonarsi e perdonare».è una cantautrice nata in Serbia nel 1988 e sin da bambina è innamorata della musica e arte. Dopo le scuole superiori si trasferisce a Trieste dove studia canto lirico e moderno, ...