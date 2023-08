Biden | ' Il suprematismo bianco non ha posto in America'

... 'Dobbiamo dire con chiarezza e forza che ilbianco non ha posto in America". Lo scrive in una nota il presidente statunitense Joe, a proposito della sparatoria avvenuta nel ..."Dobbiamo dire chiaramente e con forza che non c'è posto in America per ilbianco", ha commentato il presidente Joe. "Dobbiamo rifiutarci - ha aggiunto - di vivere in un paese in ..."Dobbiamo dire chiaramente e con forza che non c'è posto in America per ilbianco". Lo ha detto il presidente Usa Joecondannando la strage in Florida. "Dobbiamo rifiutarci di vivere in un paese in cui le famiglie di afroamericani che vanno a fare la spesa ...

Biden, negli Usa non c'è posto per il suprematismo bianco Agenzia ANSA

Una nota il presidente statunitense Joe Biden, a proposito della sparatoria avvenuta a Jacksonville, in Florida, dove un suprematista bianco ha ucciso tre afroamericani ...Sarebbe l'odio razziale la motivazione dell'ennesima strage in Florida. Le armi, un fucile d'assalto ed una pistola, sono state acquistate legalmente ...