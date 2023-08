Biasin | «Lukaku non aveva il diritto di prendere in giro l’Inter! A causa sua…»

(Di lunedì 28 agosto 2023)va duro su, dopo il comportamento riservato all’Inter. Il giornalista, intervenuto su Mediaset, parla anche di Pavard ancora atteso a Milano. EFFETTO COLLATERALE – Fabiriziofa ancora fatica ad accettare l’atteggiamento avuto da Romelu. Il giornalista, ospite di “Pressing”, associa al belga le problematiche avute dall’Inter sul mercato: «Il valore tecnico diè indiscutibile in Serie A. Se sta bene segna bendato 20 gol. Certamente chi se lo porta a casa fa un grande affare. Io l’ho messo in discussione per il suo atteggiamento, ma le qualità tecniche del giocatore sono indiscutibili. Se la Roma lo prende con la formula del prestito fa un grandissimo affare. Èdiproseguire la sua carriera dove meglio crede, ed è ...

Non ha preso benissimo il probabilissimo arrivo dialla Roma Fabrizio. La firma del quotidiano Libero, noto tifoso nerazzurro, scrive con ironia su twitter Fioccano i commenti: 'Noto un certo ' rosicamento ', dovresti però essere felice.Tuchel blocca Pavard: ' Inter in difficoltà 'ha poi parlato dell'ultimo colpo di scena sul caso. " Non avrei mai potuto immaginare nulla di quello che è successo quest'estate sul ...In riferimento ad un possibile trasferimento dinella capitaleha sottolineato 'Se sta bene garantisce venti gol a stagione'. Il belga, nell'anno con Conte, è stato a dir poco ...

Biasin: "Lukaku perfetto per la Roma. Ma Inzaghi lo avrebbe messo ... L'Interista

Fabrizio Biasin ha parlato del comportamento dell’attaccante belga Romelu Lukaku con l’Inter (e non solo). LUKAKU – Queste le parole di Fabrizio Biasin sul mancato ritorno di Romelu Lukaku all’Inter n ...Biasin, tornando a fare riferimento a Romelu Lukaku, ha parlato di come l’attaccante abbia scombinato i piani dell’Inter. Poi ha commentato anche il ritorno di Sanchez. PIANI - Fabrizio Biasin su TvPl ...