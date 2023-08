Biasin | «Inter su Schuurs se non si sblocca Pavard? Entrambi ottimi ma…»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 28 agosto 2023) Fabrizioha parlato dell’ipotesi Perr, difensore del Torino, per l’se non sila situazione Benjamincon il Bayern Monaco. PORTATE DIVERSE – Queste le parole di Fabriziosu Twitter. ““Se non dovessersi la situazionesi andrà su”. Passare da uno all’altro è come virare dal tonno vitellato di Cannavacciuolo alla mousse ai 3 cioccolati di Knam: sonoma sono portate totalmente diverse. Inzaghi vuole il tonno vitellato“. Fonte: Twitter Fabrizio-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...