Biancaneve | l' uscita del divisivo reboot con Rachel Zegler potrebbe slittare

(Di lunedì 28 agosto 2023) Il remake live-action disarà oggetto di posticipi? Scopriamo insieme le ultime sul film Disney con protagonista. È da un pò che sui social gira la voce che la versione live-action didella Disney con protagonistasia stata cancellata a causa del malcontento e delle opinioni divisive che la sua realizzazione ha generato nei confronti del pubblico. Sembra però, che la notizia sia frutto di disinformazione: il film non è stato affatto cancellato, ma la suasubire qualche ritardo. Cosa è successo I rumor sulla cancellazione del film sono iniziati dopo la pubblicazione di un post sul sito parodistico MouseTrap News in cui si affermava che la Disney aveva staccato la spina …

... e se Deadpool 3 si sposta dall'attuale slot del 3 maggio 2024, potrebbe essere essere quella la data didi. Per quel che riguarda il film, molto poco è stato rivelato sui piani del ..., Bambi e gli altri: diapositive dalla nostra infanzia 11. Gli spin - off di Aladdin Il ... Nel 2016, dopo l'della pellicola, fu annunciato subito un sequel che avrebbe visto il ritorno ...Trailer e data didiLe riprese persono terminate a luglio, ma non c'è ancora alcun trailer a disposizione . Il film uscirà probabilmente anche nelle sale come ...

Biancaneve, l'uscita del divisivo reboot con Rachel Zegler potrebbe ... Movieplayer

Il remake live-action di Biancaneve sarà oggetto di posticipi Scopriamo insieme le ultime sul film Disney con protagonista Rachel Zegler.proprio pochi giorni prima dell’uscita di Biancaneve. Se anche Disney deciderà di mettere mano al calendario, il live action potrebbe prendere il posto di Deadpool 3, e quindi slittare di un paio di ...