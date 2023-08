Belen e Elio | dopo le foto a cavallo arriva il duro sfogo «Non sei me»

Leggi su donnapop

(Di lunedì 28 agosto 2023)Rodriguez alimenta il gossip ma poi si stufa dei commenti. Pratica il silenzio ma lancia segnali. Chiede riservatezza sulla sua vita sentimentale ma condividecriptiche di uomini di cui non mostra il volto. E per carità, lei può tutto nella sua vita e noi abbiamo anche il diritto di stancarci. Non quello di...