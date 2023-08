Bedy Moratti | “Napoli favorita Inter? Ce la faremo senza Lukaku”

Leggi su danielebartocciblog

(Di lunedì 28 agosto 2023) “un’incognita,squadra molto forte eper la vittoria del campionato”, il grido di battaglia di. La sorella di Massimo ha partecipato nei giorni scorsi all’Ipia Award, il premio riservato ai grandi brand della pallacanestro. Una cerimonia andata in scena alla Capannina di Forte dei Marmi (25 agosto 2023). In rappresentanza del fratello Massimoha ritirato il prestigioso riconoscimento sportivo (organizzato da Liba Italia) e si è concessa alle nostre domande. “Credo che ilsia il principale candidato allo scudetto. L’di Simone Inzaghi rappresenta ad oggi un’incognita, spero possa rivelarsi una bella sorpresa. Facciamoli iniziare, la Serie A è appena scattata… Non ho avuto ...