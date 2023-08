Bayern Monaco | obiettivo dal Manchester United per il centrocampo

(Di lunedì 28 agosto 2023) Ilsi fa avanti per Scott McTominay. Il centrocampista del, come riportato dalla Bild, è nel mirino dei...

L' Inter continua a muoversi sul mercato per chiudere questa sessione estiva con un rinforzo importante in difesa. I nerazzurri sono da tempo su Benjamin Pavard , ma se ilnon troverà un sostituto potrebbe anche non lasciar partire il francese. Anche per questo il club meneghino starebbe pensando ad un suo connazionale. Si tratta di Pierre Kalulu , che al ...Oltre all'articolo: 'Kalulu, ilprepara l'offensiva: il Milan',Harry Kane, neo attaccante del, ha parlato dopo l'ultima doppietta in Bundesliga. I dettagli Harry Kane, neo attaccante del, ha parlato dopo la vittoria e la doppietta contro l'Augsburg. PAROLE - "...

Milan, contatto tra Kalulu e il Bayern Monaco Calciomercato.com

In compenso, però, ha detto addio a Kim, volato al Bayern Monaco di Thomas Tuchel. Si tratta di una perdita che inevitabilmente peserà non poco sull’ecosistema del Napoli. De Laurentiis, l’allenatore ...Il club tedesco sta valutando il rossonero per sostituire il francese, destinato all'Inter: al momento però nessuna offerta ...