Basket | Petrucci striglia Pozzecco | “Non succeda mai più! Un danno d’immagine” E impone il silenzio stampa

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 agosto 2023) La situazione all’interno dell’Italsi fa rovente. La pesante sconfitta contro la Repubblica Dominicana, nella seconda uscita degli azzurri ai Mondiali di2023, ha complicato decisamente lo scenario per la nostra formazione e, di pari passo, ha dato il via ad una ridda di polemiche. Il tutto è nato dall’espulsione del coach Gianmarcoche, per usare un eufemismo, non è piaciuta ai piani alti. Gianni, presidente federale, non le ha mandate a dire al tecnico azzurro, con parole che assomigliano molto a unata vera e propria: “A tutti gli allenatori ho detto che episodi come quelli di ieri non li voglio più vedere. Non si perde per gli arbitri, è una mentalità completamente sbagliata. Non abbiamo perso per quello: si deve sempre accettare il risultato del campo. Uno ...