Basket | Mondiali 2023 | gli Stati Uniti dominano anche contro la Grecia

(Di lunedì 28 agosto 2023) Tutto facilenella seconda partita per gliaidi. La squadra di Steve Kerr dominalaper 109-81 al termine di un match che è rimasto parzialmente in equilibrio nel primo tempo, con gli americani che hanno poi allungato in maniera decisa nei restanti venti minuti. L’allenatore dei Golden State Warriors ha gestito il minutaggio dei suoi dodici giocatori, con solo tre rimasti in campo per venti minuti. Il miglior marcatore è stato Austin Reaves con 15 punti, ma buone provedi Jalen Brunson ed Anthony Edwards (13). Allanon è bastato un Georgios Papagiannis da 17 punti e gli ellenici si giocheranno il passaggio alla seconda fase con la Nuova Zelanda nella prossima giornata. Buon ...

Mondiali basket, Italia sconfitta dalla Repubblica Dominicana: Pozzecco espulso. Ora si fa dura Il Fatto Quotidiano

Roma, 28 ago - Vincere. Per passare alla seconda fase del Mondiale e per essere certi, almeno, di un posto al torneo Pre Olimpico del prossimo anno. Come sempre la posta in palio è altissima e per ...Ai Mondiali in corso tra Filippine, Giappone ed Indonesia è stata scritta una delle pagine più belle della pallacanestro africana: sia Sudan del Sud che Capo Verde sono infatti riusciti a conquistare ...