Baronissi | arrestato 24enne per spaccio

Leggi su zon

(Di lunedì 28 agosto 2023) A, nel pomeriggio del 24 agosto, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino hanno, in flagranza di reato, per detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti, undel posto. I Carabinieri, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, hanno rivenuto nell’abitazione dell’474 grammi di sostanza stupefacente suddivisa in 134 grammi di hashish, 336 grammi di marijuana e 4 grammi di cocaina, nonché tre bilancini di precisione e 790,00 euro in contanti. Segui ZON.IT su Google News.