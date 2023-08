Barcellona | è fatta per l’arrivo di Cancelo

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 28 agosto 2023) Ilha chiuso l’operazione perdi Joaodal Manchester City. Tutti i dettagli in merito Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Joaosi sta preparando per diventare un nuovo calciatore del. Il club blaugrana ha infatti raggiunto un accordo con il Manchester City per un’operazione sulla base del prestito con diritto di riscatto.volerà già in serata per la Spagna per effettuare le visite mediche e firmare il nuovo contratto. Un colpo importante per Xavi.