Barbie | svelata la data d' uscita in digitale del film campione d' incassi con Margot Robbie

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 28 agosto 2023) Ild'quest'anno ha finalmente unad'sulle piattaforme digitali. Secondo un articolo pubblicato su Variety,sarà finalmente disponibile sulle varie piattaforme digitali di streaming on demand a partire dal prossimo 5 settembre, dopo una corsa al box-office non ancora terminata che lo ha reso ilcon il maggior incasso dell'anno. Al momento non si tratta di unaufficiale, alcune fonti indicavano l'arrivo delin streaming su Max per il prossimo autunno, quindi potrebbero esserci delle leggere variazioni nei prossimi giorni. Questo anche perché ilsta ancora continuando a macinare record su record al box-office internazionale. La trama delsue ...