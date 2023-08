1,340 milioni di dollari incassati in tutto il mondo in 37 giorni. Il fenomenosi appresta a strappare un altro record, perché tra oggi e domani diventerà il maggior incasso Warner Bros. della storia. Prestissimo cadranno i 1,342,359,942 dollari di Harry Potter e i Doni ...Succede quando la domandal'offerta e col tifo per Verstappen è andata già bene che da marzo ...con due modelle e un modello (vestiti di rosa anche essi) in cui non si pubblicizza il film...avrà un sequel Margot Robbie conferma: "È in discussione, ma attenzione a non cadere in una trappola"ha iniziato la sua corsa da record nelle sale a luglio con il miglior debutto dell'...

Barbie supera gli incassi di Harry Potter e Netflix ne annuncia una serie Biccy

'Gran Turismo', 'Barbie' e 'Blue Beetle' sul podio dei dieci film più visti al cinema negli USA nel weekend 25-27 agosto 2023.Ecco i numeri del nuovo week-end del botteghino USA, che ha visto il ritorno di Barbie verso il primo posto della classifica a sei settimana dall'uscita.