Barbie si appresta a diventare il più grande incasso di sempre per Warner Bros

(Di lunedì 28 agosto 2023) La. si sta preparando a incoronare la pellicola di Greta Gerwig come il suo piùsuccesso di. Tra non molto,non solo sarà riconosciuto come il più altodel 2023 fino ad ora, ma diventerà anche il film di maggior successo commerciale didella. Secondo una fonte, proprio oggidiventerà il film di maggiordella. negli oltre 36 mercati del mondo.ha persino superato Joker, diventando il terzo titolo WB per incassi a livello internazionale. I mercati che hanno portatoa questo punto includono Regno Unito e Irlanda, Polonia, Germania, Olanda, ...

I mercati che hanno portatoa questo punto includono Regno Unito e Irlanda, Polonia, Germania, Olanda, Belgio, Francia, Spagna, Italia, Australia, Nuova Zelanda, Argentina e Brasile.è ...1,340 milioni di dollari incassati in tutto il mondo in 37 giorni. Il fenomenosia strappare un altro record, perché tra oggi e domani diventerà il maggior incasso Warner Bros. della storia. Prestissimo cadranno i 1,342,359,942 dollari di Harry Potter e i Doni ...sia vincere un altro weekend. Segue Shark 2 - L'abisso e Mission: Impossible Dead Reckoning. Per il resto solo incassi 'estivi'. Bene le anteprime di Jeanne du Barry.

Barbie si appresta a diventare il più grande incasso di sempre per ... Movieplayer

si sta preparando a incoronare la pellicola di Greta Gerwig come il suo più grande successo di sempre. Tra non molto, Barbie non solo sarà riconosciuto come il più alto incasso del 2023 fino ad ora, ...Il fenomeno Barbie non si arresta, con un 1 miliardo e 340 milioni di incassi in tutto il mondo, il live action della bambola più iconica al mondo si appresta a superare gli incassi di Harry Potter e ...