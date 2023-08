Bangladesh | Amendola Pd | ' premier Meloni intervenga per Muhammad Yunus'

' In #è in atto una deriva repressiva. Mettono sotto processo il premio Nobel per la Pace #... Lo scrive su X il deputato dem EnzoSi tratta di un 38enne del, residente a Napoli, e di un trentenne pratese. Il primo, che ... E' stato sottoposto a controllo da una Volante in viaalla luce del suo atteggiamento ...' In #è in atto una deriva repressiva. Mettono sotto processo il premio Nobel per la Pace #... Lo scrive su X il deputato dem Enzo

Bangladesh: Amendola (Pd), ‘premier Meloni intervenga per ... Il Sannio Quotidiano

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “Ho firmato l’appello per fermare la persecuzione di Muhammad Yunus (sottoscritto anche da Obama, Ban Ki-moon, Stiglitz e altri) insieme a Laura Boldrini e Nicola Zingarett ...