Avellino | ufficiale l’acquisto di Gori | i dettagli dell’accordo

(Di lunedì 28 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGabrieleè un nuovo calciatore dell’. Acquisto a titolo definitivo da parte del club biancoverde con l’attaccante che saluta la Fiorentina. Il calciatore, classe 1999 ha firmato con il club un contratto triennale. Il comunicatodel club. “L’U.S.1912 comunica di aver acquisito dall’ ACF Fiorentina, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gabriele. Nato a Firenze il 13 febbraio 1999 l’attaccante toscano ha firmato con il club un contratto triennale. Cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, in carriera ha indossato le maglie di Foggia, Livorno, Arezzo, Vicenza, Cosenza e Reggina. In totale, tra i professionisti, ha collezionato 119 presenze divise tra serie B, serie C, Coppa Italia e playoff di ...

Nel cuore della pittoresca provincia di, precisamente a Baiano, sta per tornare uno degli eventi più attesi dell'anno: la Festa ... Per ulteriori informazioni, consulta il sitodell'...Tarcinale in prestito Nel frattempo èla cessione in prestito di Mattia Tarcinale. Il ... Tarcinale è reduce dalla preparazione svolta con la prima squadra dell'. 'Campobasso è una .... Quando manca poco più di un mese all'inizio del campionato 2023/24 di futsal, in casa ... Di seguito, il comunicatodel club verdeazzurro: 'La Sandro Abate comunica che qualsiasi ...

Us Avellino, ufficiale l'acquisto di Gabriele Gori Irpiniaoggi.it

La preparazione in vista della stagione 2023/2024 e del campionato di Serie B Nazionale della Del Fes Avellino taglia oggi un primo traguardo. Alle 18, la squadra irpina ospiterà la ...Avellino, previsioni meteo per il 27/08/2023. Giornata caratterizzata da soleggiamento diffuso e caldo, temperatura minima di 18°C e massima di 33°C ...