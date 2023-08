Avellino Summer Festival | San Tommaso “shakera” con Rhove VIDEO

(Di lunedì 28 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSan” con. Dopo il rinvio dello scorso 4 agosto, il rapper milanese è tornato per recuperare la data dell’. “Ci sono rimasto male, non vedevo l’ora di tornare. Qui si sente il vero calore del pubblico”. Queste le parole diche ha fatto saltare i fans, presenti sotto il palco dal primo pomeriggio. L’artista ci ha scherzato su: “Almeno oggi non piove”. Chiaro riferimento al rinviio, appunto, dello scorso 4 agosto. Il rapper, partito dalla provincia milanese di Rho, ha raggiunto il successo negli ultimi mesi con la pubblicazione di vari singoli e dell’EP “Provinciale”, disponibile via Milano Ovest/Virgin Records su tutte le piattaforme. Immancabile la hit “ndo” ...

... sonorità pop, energia e testi delicati e ricercati hanno reso la loro performance a dir poco straordinaria Come straordinaria è stata questa estate dell'Festival che, attraverso la ...Il concerto, parte integrante del vivace programma dell'Festival si terrà in via Lorenzo Ferrante, Rione Parco. Gli appassionati di musica non vorranno perdere questa opportunità .... L'Festival è in pieno svolgimento e non mostra segni di rallentamento. La serata di ieri ha visto un incredibile successo con lo spettacolo del rinomato comico e attore napoletano Biagio ...

Avellino – L’atmosfera era elettrica ieri sera a Rione Parco, via Lorenzo Ferrante, dove il duo musicale Coma Cose ha esaltato una folla gremita con la loro performance straordinaria nell’ambito ...Questa sera: Rhove a San Tommaso; Franky De Angelis Dj nell'ambito di Nadamas e Nientedimeno Swing Band, con un omaggio a Carosone, in Piazza Libertà ...