(Di lunedì 28 agosto 2023) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22,00 di giovedì 31 agosto alle 6:00 di venerdì 1 settembre, saràladi, in uscita per chi proviene da Roma e da Firenze

...quando attivo il cantiere per la sostituzione di barriere integrate in un tratto dell'A7. divieto di sorpasso per intervento di ripristino della sede stradaleda evento franoso. Per ......quando attivo il cantiere per la sostituzione di barriere integrate in un tratto dell'A7.da impianto semaforico divieto di sorpasso per intervento di ripristino della sede stradale......quando attivo il cantiere per la sostituzione di barriere integrate in un tratto dell'A7. divieto di sorpasso per intervento di ripristino della sede stradaleda evento franoso. Per ...

Autostrada A1: Incisa-Reggello, stazione chiusa per una notte Firenze Post

FIRENZE – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22,00 di giovedì 31 agosto alle 6:00 di venerdì 1 settembre, sarà chiusa la stazione di Incisa Reggello, in uscita per ...Sull'autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Monte San Savino e Valdarno, in direzione di Firenze, ci sono 9 chilometri di coda a causa di un incidente avvenuto al km 353, nel quale sono ...