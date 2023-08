Autonomia | Urzi Fdi | ' solidarietà al ministro Calderoli'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 agosto 2023) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "Chiunque minacci è un vigliacco. Se poi la minaccia viene espressa attraverso una lettera anonima e che addirittura fa riferimento a una non ben precisata 'mafia', fa venire il voltastomaco. Il destinatario di questa minaccia mafiosa è ilper gli Affari regionali e le Autonomie,, cui va tutta la mia vicinanza eper le frasi ingiuriose rivoltegli, riferite al progetto politico dell'differenziata. 'Vi uccideremo', dicono gli scribacchini, ma il governo è saldo e compatto. Mi auguro che lo siano anche le opposizioni nell'esprimere lo sdegno totale nei confronti delle minacce di morto subite dal". Così in una nota il deputato Alessandro Urzì, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Affari costituzionali.