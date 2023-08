(Di lunedì 28 agosto 2023) Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “La comunità del Pd condanna senza se e senza ma ogni forma di violenza che provi a condizionare il dibattito pubblico. Quindi auspichiamo che vengano individuati al più presto gli autori delle minacce rivolte ala cui va la nostra totale solidarietà. Le minacce e la violenza non hanno cittadinanza nel nostro Paese”. Lo scrive in una nota il deputato e responsabile Sud e Coesione della segreteria nazionale Pd, Marco. L'articolo CalcioWeb.

... Pina Picierno, ed un dibattito sull'differenziata a cui prenderà parte, tra gli altri, il deputato e membro della segreteria nazionale Marco. Concluderà la serata il concerto di ...... Pina Picierno, ed un dibattito sull'differenziata a cui prenderà parte, tra gli altri, il deputato e membro della segreteria nazionale Marco. Concluderà la serata il concerto di ......del coordinamento della finanza pubblica rappresenta l'ennesima prova che il progetto di... Così il deputato e responsabile Sud e Coesione della segreteria nazionale Pd, Marco

Autonomia: Sarracino (Pd), 'solidarietà a ministro Calderoli per minacce' La Gazzetta del Mezzogiorno

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “Solidarietà al ministro Calderoli per le minacce subite. Il richiamo alla violenza non è mai accettabile e va respinto e combattuto con la massima fermezza”. Lo afferma il ...L’area della festa sarà interessata, inoltre, ogni sera da presentazione di libri, laboratori di ceramica e intrattenimento per bambini ed esposizioni di arte ...