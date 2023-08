Autonomia | Paita Iv | ' solidarietà a Calderoli per vili intimidazioni'

(Di lunedì 28 agosto 2023) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "La nostratotale al ministroper le gravi minacce di morte ricevute. Nel dibattito politico non c'è spazio per questeche sono inaccettabili e vanno condannate all'unanimità". Lo scrive su X (ex Twitter) la senatrice Raffaella, coordinatrice nazionale di Italia viva.

Il motivo " spiega" per il quale nel Ponente ligure ci troviamo in questa questa situazione ... Ma i dissalatori, come i rigassificatori, sono impianti che disegneranno l'nel nostro ...... persona ritenuta da molti di grande esperienza e grande, dopo che un mese fa ... i capigruppo di Fratelli d'Italia in sua solidarietà, Matteo Renzi, Raffaella, Enrico Borghi, il ...Roma, 1 ago. " "Il ddl Calderoli sull'differenziata non funziona. E il parere della commissione Bilancio del Senato non fa che ... Raffaella

Ultimo'ora: Autonomia: Paita (Iv), 'solidarietà a Calderoli per vili ... La Svolta

Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "La nostra solidarietà totale al ministro Calderoli per le gravi minacce di morte ricevute. Nel dibattito politico non c’è spazio per queste vili intimidazioni che sono ...“Presenterò un emendamento alla legge di bilancio per il dissalatore e vedremo se il governo Meloni vuole davvero aiutare la Liguria" ...