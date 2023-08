Autonomia | Furgiuele Lega | ‘ferma condanna minacce | riforma fondamentale per Sud’

(Di lunedì 28 agosto 2023) Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “Fermadelleanonime rivolte al ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli. Ladell’per il Paese e per il Sud, non si fermerà certo di fronte a atti di violenza deplorevoli. A lui la nostra totale solidarietà: siamo e saremo al suo fianco, certi che non si lascerà intimidire da simili vili gesti”. Lo dichiara il deputato e vicecapogruppo della, Domenico. L'articolo CalcioWeb.

Ultimo'ora: Autonomia: Furgiuele (Lega), 'ferma condanna minacce ... La Svolta

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “Ferma condanna delle minacce anonime rivolte al ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli. La riforma dell’autonomia, fondamentale per il Paese e per il Sud, no ...Tra i progetti definanziati ci sarebbero la velocizzazione della linea Lamezia Terme- Catanzaro e della Sibari-Porto Salvo in Calabria ...