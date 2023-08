Autonomia | Calderoli | io vittima di minacce | ma vado avanti

(Di lunedì 28 agosto 2023) "In questi ultimi giorni di agosto mi è arrivata una lettera in cui mi dicono testuale: 'se non la smetti di attuare la politica di genocidio nei confronti del Sud, con la nostra potenza di fuoco noi ...

...quando non avrò realizzato l'regionale. E poi dopo andrò a fare il pensionato sul mio trattore". Lo scrive su Facebook il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto,...Inevitabile parlare di: "Un progetto, quello di, che definisco criminale, perche' i Lep partono da un dato di fatto discriminatorio, non c'e' uniformita', ma consolidamento della ...Inevitabile parlare di: 'Un progetto, quello di, che definisco criminale, perché i Lep partono da un dato di fatto discriminatorio, non c'è uniformità, ma consolidamento della ...

Autonomia, Calderoli: “Mi hanno minacciato di morte per questa riforma”. E mostra il biglietto BergamoNews.it

Roma, 28 ago. (askanews) - "In questi ultimi giorni di agosto mi è arrivata una lettera in cui mi dicono testuale: 'se non la smetti di attuare la politica di ...«Il percorso della riforma delle Province, che vede relatrice non a caso la bergamasca Daisy Pirovano, è parallelo a quello dell'autonomia differenziata e ... Lo ha detto il senatore Roberto Calderoli ...