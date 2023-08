Atletica | Tamberi ringrazia gli azzurri | “Orgoglioso di voi | siete una squadra fantastica”

Leggi su sportface

(Di lunedì 28 agosto 2023) Un giorno dopo la fine dei Mondiali di Budapest, il Capitano Gianmarcolaazzurra: “Lettera ai miei compagni di: Semplicemente grazie! Grazie per averci creduto e non aver mai mollato fino all’ultimo metro. Grazie per aver portato tutto il vostro cuore nel campo e il tricolore nel petto con orgoglio. Grazie per aver portato a casa 4 medaglie che mancavano da tempo. Grazie perché mi guardate con degli occhi che mi fanno capire quanto crediate in me anche quando io ho paura di farlo. Grazie a voi chestati i compagni e i protagonisti di una storia pazzesca,riusciti a risollevare uno sport che stava toccando il fondo e fargli toccare il cielo con un dito. Grazie a tutti coloro che hanno sognato una medaglia e per questa volta l’hanno solo ...