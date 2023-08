Atletica | Mondiali Budapest 2023 | l’Italia c’è eccome | Tamberi e Palmisano punti fermi

Leggi su sportface

(Di lunedì 28 agosto 2023) Quattro medaglie peraididie tanti primati personali e nazionali, a certificare una prestazione di squadra che fa ben sperare per il futuro, soprattutto in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il Bel Paese infatti non conquistava quattro medaglie dall’edizione di Edmonton 2001 (un oro, un argento, due bronzo) e sono 13 piazzamenti tra i primi otto come successe a Siviglia 1999. Da sottolineare anche lo storico poker di finali per le staffette azzurre: per la prima voltaè approdata alla finale iridata con 4×100 e 4×400 metri, sia maschili che femminili. Prima storica finale iridata anche per il salto con l’asta femminile italiano, grazie ad Elisa Molinarolo capace di migliorare il record italiano (4.65) per poi chiudere al nono ...