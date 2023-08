Atletica | Mondiali 2023 | la Ministra dello sport francese convoca un vertice dopo i risultati deludenti

(Di lunedì 28 agosto 2023) I Campionatidiappena andati in archivio hanno lasciato, come ogni competizione che si rispetti, gioie e di dolori da parte delle Nazioni partecipanti. Se gli Stati Uniti sorridono forti delle loro 29 medaglie complessive conquistate, così come il Canada (sei medaglie), Spagna (cinque) e l’Italia (4, un numero che mancava da 22 anni) lo stesso non si può dire della Francia, uscita dalla rassegna iridata con le ossa rotte a meno di un anno dai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Un bottino decisamente ridotto quello incassato dalla compagine d’Oltralpe in quel di Budapest, capace di strappare in extremis una medaglia d’argento nella 4×400, fatto che ha destato particolare preoccupazione anche ai piani alti della politicaiva e non. Proprio nella giornata di ieri infatti non a caso è intervenuta sull’argomento la ...

In questi ultimi scorci di ferie agostane anche Giovanni Malagò , presidente del CONI, ha seguito con ansia e una certa apprensione idiappena conclusosi a Budapest. Prima la gioia per quell'oro di Gianmarco Tamberi, tormentato e agognato forse più del successo olimpico questo primato che lo ha innalzato tra i ...Noah Lyles, campione del mondo dei 100 e dei 200 metri, fa arrabbiare le stelle Nba. Lo sprinter degli Stati Uniti è stato protagonista assoluto aidileggera di Budapest 2023. Alla fine, con il trionfo della staffetta 4 100, si è messo al collo 3 medaglie d'oro. E nelle dichiarazioni in conferenza stampa si è tolto un sassolino ...Significa che l'per lui - da civile - non è formalmente un lavoro , eppure ci si può dedicare a tempo pieno perché a Bergamo, dove vive in un appartamento dal 2016, prima in compagnia dell'...

Una domenica con ascolti super per i programmi sportivi. In prima serata su Rai2 i Mondiali di Atletica hanno interessato 1.721.000 spettatori pari all’11.9%. Ma per tutte le giornate dell'evento gli ...Lo sprinter, dopo l'eliminazione al primo turno dei 200 metri, ha conquistato un'incredibile medaglia di argento con la staffetta 4x100. L'ostacolista è andato vicino al suo personale nei 400 hs.