Atletica | festa al ritorno della Palmisano | le Fiamme Gialle accolgono la campionessa

(Di lunedì 28 agosto 2023) Ostia – E’ tornata nel pomeriggio di ieri Antonelladirettamente da Budapest. All’Aeroporto di Fiumicino c’erano ad attenderla i rappresentanti del I Nucleo dellecon il Comandante De Donno. Con loro anche le Sezioni Giovanili delleSimoni e una folta rappresentanza di tecnici e atleti delle del Centro Sportivo di Castelporziano e di militari appartenenti al GruppoGuardia di Finanza di Fiumicino. foto@gdf.gov.it E’ stata grande ladi accoglienza per la grande impresa ai Mondiali diolimpica gialloverde. Ha aggiunto una splendida medaglia in bacheca e il bronzo nella 20 km di marcia ha segnato la rinascita dell’Azzurra, dopo un periodo ...

A., I corsari Cornate, Brianza nord, Jolly Club 76, Aido Ceriano Laghetto,42195 Blu Frida,... Un ritorno importante per Pagnano di cui sarà possibile scoprire di più in occasione della...Poi seguo con partecipazione le prove dei miei compagni, grande team, e per laarrivo sempre per ultimo, perchè sono dall'altra parte della pista. E' stato bello correre senza fastidi: questa ......ell'leggera italiana, mercoledì 20 settembre al campo scuola Moreno Martini. Naturalmente Lucca e la sua Virtus sono pronti a tributargli il giusto omaggio in quella che sarà una grande

Atletica, festa al ritorno della Palmisano: le Fiamme Gialle ... Il Faro online

FORMIA – Non solo Gianmarco Tamberi. E non poteva essere altrimenti. Il ruolo svolto dal centro di preparazione olimpica “Bruno Zauli” di Formia per la preparazione svolta da alcuni atleti partecipant ...A Budapest (Ungheria) si sono conclusi i Mondiali 2023 di atletica leggera. Nell'ultima serata si sono assegnati sette titoli iridati: il norvegese Jakob Ingebrigtsen si è riscattato dopo lo smacco su ...