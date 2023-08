Assegnati tutti i premi della 37esima Trans Benaco Cruise Race

(Di lunedì 28 agosto 2023) Le Cantine Scolari di Raffa di Puegnago hanno fatto da scenario alleazioni, organizzata dal Circolo Nautico Portese in collaborazione con la Canottieri Garda Salò. Oltre al presidente Franco Tirelli (CNP) e al consigliere Cesare Zana (SCGS), responsabilesezione vela Canottieri, erano presente all’evento numerosi esponentipolitica: l’assessore regionale al turismo Barbara Mazzali, il consigliere regionale e presidente Commissione Agricoltura Floriano Massardi, e il consigliere provinciale Mariateresa Vivaldini.hanno sottolineato l’importanzasinergia tra i circoli per promuovere la vela sul Lago di Garda e valorizzare le eccellenze ...

RYDER CUP 2023: I RANKING DEL TEAM EUROPA AGGIORNATI IN TEMPO REALE Anche per questa edizione non sarannopunti valevoli per la qualificazione ingli eventi che si disputeranno ...... sul sito dell'Agenzia e sul portale "inPA", con valore di notifica agli effetti. Loading... ... 800 saranno ripartiti fra la Dr Lazio e gli uffici centrali, mentre 680 sarannoalla ...... incaricato dall'Amministrazione Pitta con lo stanziamento di poco meno di 40 mila euro... 'Siamopezzi singoli che funzionano solo se si mettono insieme', ha detto Gatta che l'anno ...