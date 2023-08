Assalto Capitol | processo a Trump fissato per il 4 marzo

La giudice Tania Chutkan ha fissato per il 4 marzo 2024 l'inizio del processo a Donald Trump per l'al Congresso. E' la vigilia del Super Tuesday nelle primarie per la Casa Bianca. .Fino a venerdì, l'ultimo contenuto pubblicato da Trump su Twitter risaliva all'8 gennaio 2021, quando i vertici della piattaforma decisero di sospendere l'account a seguito dell'...Trump, infatti, è stato incriminato nell'ambito dell'indagine federale sull'Hill del 6 gennaio 2021 condotta dal procuratore speciale Jack Smith all'inizio di agosto, mentre la ...

