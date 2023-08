Assalto Capitol Hill | processo a Trump fissato per il 4 marzo 2024

La giudice Tania Chutkan ha fissato per il 4 marzo 2024 l'inizio del processo a carico dell'ex presidente degli Usa Donald Trump per l'al Congresso. I dibattimenti inizieranno dunque la vigilia del Super Tuesday nelle primarie per la Casa Bianca. Trump il favorito tra i candidati ...Il processo all'ex presidente statunitense Donald Trump per l'Hill è stato fissato per il 4 marzo del 2024. Lo ha stabilito la giudice di Washington Tania Chutkan. Il giorno fissato per il processo è la vigilia del Super Tuesday nelle elezioni ...18.20 Trump, processo il 4/3 perHill Il processo all'ex presidente statunitense Donald Trump per l'Hill è stato fissato per il 4 marzo del 2024. Lo ha stabilito la giudice di Washington Tania Chutkan. Il giorno fissato per il processo è la vigilia del Super Tuesday nelle elezioni ...

