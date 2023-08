Assalto a Capitol Hill | il processo a Trump alla vigilia delle primarie

(Di lunedì 28 agosto 2023) Ila Donaldper l'inizieràdel Super Tuesdayper la corsaCasa Bianca. Lo ha deciso la giudice Tania Chutkan che ha fissato per il 4 marzo 2024 l'inizio del procedimento che vede imputato l'ex presidente degli Stati Uniti e candidato per una nuova elezione.

Trump, infatti, è stato incriminato nell'ambito dell'indagine federale sull'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 condotta dal procuratore speciale Jack Smith all'inizio di agosto

