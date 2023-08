Ascolti tv | con i Mondiali di Atletica Rai2 vince in prime time

(Di lunedì 28 agosto 2023) Con 1.721.000 telespettatori e uno share pari all’11,85% Nella serata di ieri idisuvincono la prima serata con 1.721.000 telespettatori e uno share pari all’11,85%. Secondo gradino del podio a ‘La Ragazza e l’Ufficiale’ su Canale 5 che ha tenuto davanti al video 1.605.000 telespettatori con uno share del 13,3%. e terzo posto per ‘L’Allieva 3’ che su Rai1 in replica ha conquistato 1.316.000 telespettatori (10,1% di share). Fuori dal podio su Italia1 ‘FBI: Most Wanted’ ha raggiunto 799.000 telespettatori (share del 5,7%) e su Rai3 la replica de ‘Le ragazze’ si è aggiudicata 730.000 telespettatori con uno share del 5.6% (presentazione a 657.000 e il 4,3% di share). Su Rete4 ‘Caccia al tesoro’ ha interessato 456.000 telespettatori (3,4% di share) mentre su La7 ‘Miss Marple’ ha registrato 226.000 telespettatori ...

