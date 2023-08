Ascoli-Feralpisalò martedì 29 agosto 2023 ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici

...si impone per 2 - 0 contro il Cittadella con i medesimi marcatori della prima contro la:... Gli emiliani si impongono per 1 - 0 sull'privo di tre pezzi da novanta come Falasco, Buchel ...Modena -1 - 0: zampata da tre punti per Stizzolo . Cremonese - Bari 0 - 1: Sibilli decide il big match dello Zini . Parma - Cittadella 2 - 0: Benedyczak e Bernabé, ancora loro .- ...Prova a rinforzarsi anche l', che ha avviato contatti sia per il difensore Capradossi che per ... Movimenti di mercato in Serie B anche per le neopromosse, che è a un passo da ...

L'Ascoli mette la Feralpisalò nel mirino mentre sul mercato tira aria ... Cronache Picene