Arriva l' Eccezionale Superluna Blu | Un Evento Unico da Non Perdere

(Di lunedì 28 agosto 2023) Roma - Unastronomico di rara bellezza e significato si avvicina, e già da ora è bene segnare i calendari. Lablu del prossimo 31 agosto, in programma per il prossimo giovedì, promette di essere un'esperienza quasi unica nel suo genere. Questoè straordinario per due ragioni principali. La prima è la notevole prossimità del nostro satellite alla Terra, con una distanza di soli 357.344 chilometri, contro una distanza minima possibile di 356.410 chilometri. Questa vicinanza straordinaria la classificherà come una, la più grande e affascinante dell'intero anno. La seconda ragione, che conferirà un carattere di straordinarietà a questo, è che sarà una luna piena "imprevista" dal calendario. Questo mese di agosto presenta ben 5 fasi lunari e, di conseguenza, due lune ...

