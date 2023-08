Arrestato l’algerino Melloul Fatah che ha ucciso il ragazzo di 23 anni ad Ancona

(Di lunedì 28 agosto 2023)è stato trasferito nel Carcere di Montacuto ad. L'algerino 27enne è statoieri sera dopo essere stato accusato di aver causato la morte del 23enne albanese Klajdi Bitri, raggiunto al petto da una fiocina a tre punte sparata presumibilmente da, durante una lite a Sirolo () per problemi di viabilità.è stato fermato dai militari tra le 20:20 e le 21 di ieri sera 27 agosto a Falconara Marittima, oltre 30 km dal luogo dell'omicidio: era a torso nudo e aveva con sé l'arma del delitto, un fucile da sub, dentro un sacchetto di plastica.

Klajdi Bitri, 23enne albanese, è stato ucciso con un colpo di fiocina a Sirolo, nelle Marche. L'assassino è Melloul Fatah, 27enne arrestato in serata per il delitto scaturito da una lite per problemi di viabilità. Melloul Fatah non avrebbe risposto la scorsa notte alle domande dei carabinieri. Secondo i carabinieri, che stanno indagando sull'omicidio, i motivi del gesto sarebbero futili, secondo quanto riporta l'Ansa: il litigio sarebbe sorto perché chi era a bordo...