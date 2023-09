Armonia Veg nel Castello di Belgioioso

28/08/2023 - 20:26 Per la terza volta, anche quest'anno, alla manifestazione" Proposte per il Benessere viene associato ilFestival un evento dedicato a coloro che hanno scelto di seguire una alimentazione vegetariana o vegana. I due eventi si terranno nel fine ...28/08/2023 - 20:26 Per la terza volta, anche quest'anno, alla manifestazione" Proposte per il Benessere viene associato ilFestival un evento dedicato a coloro che hanno scelto di seguire una alimentazione vegetariana o vegana. I due eventi si terranno nel fine ...

XVIII edizione Armonia - Proposte per il Benessere & Belgioioso ... gazzettadimilano.it

Prende il via MFest 2023, il primo festival italiano del benessere di corpo, mente e spirito: una vera e propria rivoluzione gentile, che parte da un crescente movimento di idee e valori per il beness ...Già nel bicchiere il vino vulcanico ha un aspetto intenso: merito delle escursioni termiche, che favoriscono le componenti aromatiche del frutto, tali da rende i vini complessi, eleganti, capaci di ev ...