Arisa si posa nuda su Ig e scatta la censura | “Solo a chi piace il mio organo se**uale chiedo matrimonio ” Il web si divide

(Di lunedì 28 agosto 2023)è reduce da una delle esperienze più emozionanti della sua vita, quella sul palco del concertone finale della Notte della Taranta, in occasione del quale ha incantato il pubblico in versione dark tra pizzi e trasparenze. A poche ore dal successo è tornata sui social scatenando l’ira del web. Nello specifico, la cantante si L'articolo proviene da KontroKultura.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@arisamusic) Qui e nella quinta foto pubblicate, rieccola posare questa volta mostrandosi di spalle, ma sempre completamente nuda . In ...Poi un'altra richiesta: "Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con, suo alter ego artistico". Non ...E che voglia, inoltre, "svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con, suo alter ego artistico". In cambio, si ...

Arisa posa nuda in una foto su Instagram e si "offre" in matrimonio: la proposta Sky Tg24

"Valuto proposte di matrimonio" - Dopo il successo a La Notte della Taranta, la cantante Arisa si mostra nuda su Instagram per trovare marito ...AAA cercasi amore per Arisa, che su Instagram pubblica una carrellata di scatti bollenti. “Cerco soggetti economicamente autosufficienti, a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile”, ...