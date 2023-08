Arisa | scatti bollenti e appello h0t | “Valuto proposte di matrimonio” | ecco cosa cerca la cantante

... perché l'amore in fondo è un lavoro serio, checi tiene a specificare come "It's not a joke". Messaggio ribadito poi anche con un post più dettagliato con altridi nudo artistico: "...NO PERDITEMPO', ha scritto. In men che non si dica, numerosi fan hanno commentato i nuovidella cantante. 'Rosalba sei stupenda', commenta un affettuoso fan. 'Ti sposo io', scrive ...Con una raccolta di 5 foto e un video con l'acqua increspata dalle onde,alternasenza veli a closeup di piante presenti nella terrazza , cercando di suggerire quanto il corpo umano ...

Arisa fa scalpore su Instagram: scatti "piccanti" per cercare l'anima gemella Libero Magazine

“Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile".Le foto di Arisa nuda su Instagram con l'invito a scriverle via mail: “Valuto proposte di matrimonio”. La cantante in cerca di marito lancia il post ironico e accetta candidature.