Arisa pubblica una foto senza veli e fa un appello choc sui social | “Valuto proposte di matrimonio”

(Di lunedì 28 agosto 2023) Riflettori puntati definitivamente su, nelle ultime ore. La cantante ha postato un carosello disu Instagramche ha lasciato letteralmenteparole il web. Ma solo in un primo momento perché poi, naturalmente, i followers si sono scatenati e sbizzarriti nei commenti di ogni tipo. L’artista italiana, apprezzatissima dai più, ha accompagnato gli scatti h0t con una didascalia altrettanto discutibile, secondo molti. E’ sembrata a tutti gli effetti una vera e propria richiesta di “al buio”. L’uomo dei suoi sogni, può candidarsi sotto il post, ha spiegato, per convolare finalmente a nozze con la diretta interessata:dida soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente ...

Con una raccolta di 5 foto e un video con l'acqua increspata dalle onde,alterna scatti senza veli a closeup di piante presenti nella terrazza , cercando di suggerire quanto il corpo umano ...Provocatoria e ammiccante, bella con le sue forme sensuali e morbide, la cantante 41enneun post che nessuno si aspetta: un annuncio originale per cercare un fidanzato .desidera una ...In 60mila " almeno secono i dati forniti dal Comitato per l'ordine della sicurezza- si ...ai ballerini professionisti regaleranno quadri colorati e pieni di energia e accompagneranno...

Arisa pubblica una foto senza veli sui social e conquista il web Novella 2000

Arisa è stanca di essere single e ha esposto la sua ricca "mercanzia" sui social, per cercare marito.Arisa nuda sui social. L'ultimo post su Instagram ha lasciato tutti a bocca aperta: ecco cosa ha fatto la cantante.