Arisa posta foto nuda | “Valuto proposte di matrimonio”

(Di lunedì 28 agosto 2023) "Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente" “dida soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio”. Inizia così il post disu Instagram. Il post è accompagnato da unadella cantante completamente. “Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con, suo alter ego artistico – prosegue – Si offre ‘verità, corpo, anima, cervello’ fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie. NESSUNA ...

"Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con, suo alter ego artistico - prosegue - Si offre 'verità, ...Uno, invece, quello che ormai sembra quasi certo che non ci sarà:. E se su Emanuel Lo non si ... Prima con Tu si que vales , poi con C'èper te e infine con il Serale del talent show. Oltre ...... lei muta e luiroba lagnosa e fa la faccia triste", si legge ancora su Instagram in queste ... Sestarebbe per tornare in Rai nel ruolo di giudice di The Voice Kids, Raimondo non saprebbe ...

Arisa e la foto nuda sui social: "Valuto proposte di matrimonio" Adnkronos

Inizia così il post di Arisa su Instagram. Il post è accompagnato da una foto della cantante completamente nuda. “Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, ...Arisa, in questi giorni, sta tenendo vari concerti in diverse località d'Italia e, nelle scorse ore, si è esibita in Puglia in un evento intitolato La Notte ...