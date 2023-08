Arisa nuda su Instagram | l’annuncio shock | “Valuto proposte di matrimonio”

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 28 agosto 2023)non manca mai di stupire. L’ultimo messaggio choc è arrivato dai social, ai quali ha affidato un annuncio alquanto particolare: “dida soggetti sanissimi max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio”. Sul suo profiloha postato questo inusuale nunzio, corredato da alcuni scatti in cui la cantante appare completamente. Uno scherzo? Non si direbbe proprio, come ribadisce lei stessa. “Manda la tua lettera di presentazione, profilo Ig e numero di telefono a marrymeforlove@hotmail.com. It’s not a joke”. Lo strano annuncio via social diLa richiesta, precisa ancora la cantante, è per un uomo “che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino ...